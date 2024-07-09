İzmir'de 44 Kaçakçılık Operasyonunda 52 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

İzmir'de çeşitli malzemelere yönelik düzenlenen 44 kaçakçılık operasyonunda 52 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran - 4 Temmuz arasında 44 operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 4 milyon 978 bin boş makaron, 2 milyon 99 bin doldurulmuş makaron, 42 bin 645 gümrük kaçağı puro, 12 bin 96 sigara sarma kağıdı, 8 bin 503 sahte içki imalatında kullanılan malzeme, 6 bin 282 paket gümrük kaçağı sigara, 988 kilogram tütün, 465 litre taklit etil alkol, 151 litre muhtelif içki, 3 bin 226 cinsel içerikli ürün, 962 elektronik sigara cihazı ve likitti, 452 muhtelif emtia ürün, 14 gümrük kaçağı elektrikli bisiklet ve 30 tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda 52 kişi hakkında adli işlem yapıldı.