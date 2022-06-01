İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu - Haberler

İZMİR'de 43 engelli birey, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında İl Jandarma Komutanlığınde bir günlüğüne asker oldu. Temel eğitimden geçen ve çeşitli etkinliklere katılan engelliler, yemin töreni ile tezkerelerini aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve ilçelerindeki 43 engelli birey için temsili askerlik programı gerçekleştirdi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, engelli bireylerin aileleri katıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitim alan engelliler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yemin törenine katıldı. Yemin töreninden sonra tezkere verilen engelli bireylerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.

Engelli bireylerin yakınlarından Belgin Özbaş, "Çok mutluyuz, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza, bir günlüğüne de olsa bizlere bu olanağı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz" dedi. Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.