İzmir'de 42 Ton Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi

İZMİR'in 7 ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 42 ton sahte etil alkol ve alkol üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes, Menemen, Kemalpaşa, Buca, Bornova, Güzelbahçe ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen adreslere sahte etil alkol operasyonu düzenledi. 11 ev, 4 iş yeri ve 6 araçta yapılan aramalarda 42 ton 114 litre sahte etil alkol, 5 bin 200 bidon kapağı, 3 bin 900, 520 etiket, 4 makina, 2 arıtma kazanı, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 54 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.Y., F.C., M.D. ve G.T., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.