İzmir'de 42 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine yakalanan şüphelinin aracında ve İstanbul'daki evinde toplam 42 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine yakalanan şüphelinin aracında ve İstanbul'daki evinde toplam 42 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, çalışmanın ardından plakasını belirlediği otomobili kent girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 18 kilogram sentetik uyuşturucu, tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.
İzmir polisi, gözaltına alınan şüpheli E.K'nin İstanbul'daki evine de İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle baskın düzenledi. Baskında 24 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 72 tabanca fişeği buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.