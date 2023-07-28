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İzmir'de 42 bin 114 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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İzmir'de temizlik ürünleri üreten bazı firmaların sahte içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 42 bin 114 litre etil alkol ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 42 bin 114 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte temizlik ürünleri üreten bazı firmaların sahte içki yapımında da kullanılan etil alkol satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Menderes ilçesindeki bir temizlik ürünleri firması ile Menemen, Kemalpaşa, Buca, Bornova, Güzelbahçe ve Karabağlar ilçelerinde 11 ikamet ve 4 iş yerine eş zamanlı düzenlenen baskında 42 bin 114 litre etil alkol, 3 bin 900 bidon, 5 bin 200 bidon kapağı, 520 etiket, 2 arıtma kazanı, ruhsatsız tabanca ile 54 fişek ele geçirildi.

Operasyonda A.Y, F.C, M.D. ve G.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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