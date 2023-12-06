Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Bergama ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 41 düzensiz göçmen yakalandı. 2'si Türk 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekiplerce takibe alınan ve Zeytindağ Mahallesi Kuzey Ege Otoyolu Çandarlı çıkışında durdurulan panelvanda 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişe yardım ettikleri iddiasıyla 2'si Türk 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin 19 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 Türk şüpheli tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bergama İzmir Ege Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Adliye Gözaltı Sahil Güvenlik Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 6 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (6 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title