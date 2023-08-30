İzmir'de 41 ayrı uyuşturucu operasyonu: 23 tutuklama

İzmir'de narkotik polisi ekipleri tarafından kentin bir çok noktasında 41 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 23 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 - 26 Ağustos tarihleri arasında kentin bir çok noktasında uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. 41 ayrı operasyonda, bin 840 gram skunk esrar, 2 kilo 220 gram metamfetamin, 7 bin 71 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 11 hassas terazi ile 9 tabanca, 2 tüfek, 136 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 71 bin 370 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheliye adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklandı; 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR