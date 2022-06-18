İzmir'de 407 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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İzmir'de 407 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de 407 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 407 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 407 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tumbullar Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, Y.Ç'ye ait olduğu tespit edilen arazide havadan ve karadan çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan taramada boyları 30 santimetre ile 180 santimetre arasında değişen toplam 407 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık Kiraz İzmir Güncel Haberler

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