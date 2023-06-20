İzmir'de 4 Türkmen vatandaşını öldüren şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 Türkmen vatandaşını öldüren Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde yakalandı. Haliyev, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 4 Türkmen vatandaşını feci şekilde öldüren şüpheli Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde yakalandı. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Saparmurat Haliyev, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etmiştir. Olayla ilgili adli işlemler sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Ertuğrul KOÇAK / İZMİR, -