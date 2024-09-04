İzmir'de 4 Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

İZMİR'de 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan G.E., E.Y. ve D.G. yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde yaşanan 4 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler görüntülerde motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden birinin kendi aracından inip çalacağı motosiklete bindiğini tespit etti. Şüpheliler ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri G.E., E.Y. ve D.G.'yi önceki gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen G.E., E.Y. ve D.G. tutuklandı.