İzmir'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı
İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen 4 firari hükümlü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel