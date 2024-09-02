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İzmir'de 4 çocuğu için çalışan taksi şoförü toprağa verildi

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İzmir'de Bülent Şengün tarafından öldürülen taksi şoförü Arif Karabacak için cenaze namazı kılındı. Karabacak'ın taksinin sahibi olan Nuh Atay, ailesinin perişan olduğunu belirterek katilin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

'4 ÇOCUĞU İÇİN ÇALIŞIYORDU'

İzmir'de Bülent Şengün tarafından öldürülen taksi şoförü 3'ü kız 4 çocuk babası Arif Karabacak için bugün öğle vakti Torbalı'da cenaze namazı kılındı. Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Arif Karabacak, Elmalık Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Karabacak'ın şoför olarak çalıştığı taksinin sahibi Nuh Atay (27), tüm ailesinin perişan olduğunu belirterek, "Bir abim gitti, canım gitti. 4 çocuğu vardı, onlar için çalışırdı. Herkese yardımcı olurdu. Çok üzgünüz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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