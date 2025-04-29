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İzmir'de 4 Ayda 3 Bin Şüpheli Yakalandı

İzmir'de 4 Ayda 3 Bin Şüpheli Yakalandı
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Konak ilçesinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 3 bin şüpheli gözaltına alındı, 1008 kişi cezaevine gönderildi. Emniyet, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'in Konak ilçesinde 4 ay içerisinde yapılan aranan 3 bin şüpheli yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1008 kişi cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede suç ve suçlular ile yaptığı mücadele kapsamında, 4 ay içerisinde çeşitli denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 12 şüpheli, yağma suçundan 47 şüpheli, yaralama suçundan 418 şüpheli, hırsızlık suçundan 340 şüpheli, dolandırıcılık suçundan 1057 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan 61 şüpheli, terör suçundan 5 şüpheli, kaçakçılık suçundan 84 şüpheli, silah bulundurma suçundan 76 şüpheli ve diğer suçlardan 900 şüpheli olmak üzere toplam 3 bin şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1008 şüpheli cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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