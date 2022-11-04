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İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem (5)

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İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem (5)

PROF. DR. SÖZBİLİR: BUCA FAYI 6'DAN BÜYÜK DEPREM ÜRETEMEZ, PANİK YOKİzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

PROF. DR. SÖZBİLİR: BUCA FAYI 6'DAN BÜYÜK DEPREM ÜRETEMEZ, PANİK YOK

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir" dedi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Deprem İzmir Güncel Haberler

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