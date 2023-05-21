İzmir'de 38 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Menemen ilçesinde bir depoda ve 2 araçta yapılan operasyonda, polis ekipleri tarafından 38 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Sahte etil alkollerin dezenfektan ya da yüzey temizleyici adı altında satışa sunulduğu belirtildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde adeta içki fabrikası görünümünde olan 1 depoya ve 2 araca, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 38 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde bir depoda sahte alkol imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adrese ve 2 araca yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 38 ton etil alkol, 3 bin bidon kapağı, bin 900 adet boş etil bidonu, 520 adet sahte etiket, 2 adet soğutucu fan, 1 adet 1 tonluk arıtma kazanı ve 1 adet çeşmeli dolum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Dezenfektan ya da yüzey temizleyici etiketiyle satışa hazır

Öte yandan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için üretilen sahte etil alkollerin, el dezenfektanı veya yüzey temizleyici adı altında satışa sunulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. - İZMİR