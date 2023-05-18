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İzmir'de 37 tabanca ve 3 kilo skunk ele geçirildi; 2 gözaltı

İzmir'de 37 tabanca ve 3 kilo skunk ele geçirildi; 2 gözaltı

Güncel Haberler

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız 37 tabanca ve 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız 37 tabanca ve 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Buca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışmanın ardından dün operasyon düzenlendi. İlçedeki bir işyeri, depo ve eve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 37 tabanca, bu tabancalar ait şarjör ve 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. ve M.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

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