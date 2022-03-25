İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 TL'den satılacak - Haberler

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İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 TL'den satılacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 TL'den satılacak

İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak.

İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de belirlendi. Bu sene 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden (2 Nisan) itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi, 3 TL olarak belirlenmişti.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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