Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

İzmir'de 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki bir depo ile iki panelvanda arama yaptı.

Operasyonda 3 bin 474 kolide 34 milyon 740 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Ekipler, R.A, K.A, M.A.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title