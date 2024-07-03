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İzmir'de 33'ü çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 33'ü çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 3 lastik botta bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 33'ü çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu ilçelerin açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Ekipler, durdurdukları 3 lastik bottaki 33'ü çocuk 80 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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