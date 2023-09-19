İzmir'de 33 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 24 Gözaltı

İZMİR'in 4 ilçesinde 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayındır, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde daha önceden tespit edilen 33 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 11 kilo 510 gram esrar, 147 gram metamfetamin, satışa hazır hale getirilmiş ve klozet içerisine saklanmış halde çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, 3 tüfek, 3 tabanca, 43 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 24 şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.