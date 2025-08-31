İzmir'de 32 Saatlik Su Kesintisi, Vatandaşları Kuyrukta Bıraktı

'İZMİRLİLER'İN HAKKI BİDON KUYRUĞUNDA BEKLEMEK DEĞİL'

İzmir'deki 32 saatlik su kesintisi nedeniyle bazı mahallelerde kaynak suyunun aktığı çeşme başlarında yoğunluk oluştu. AK Partili Eyyüp Kadir İnan, "İzmirliler'in hakkı bidon kuyruğunda beklemek değil. Bugün karşımıza çıkan manzara hizmet değil, CHP belediyeciliğinin iflas tablosudur" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) duyurusunun ardından kent genelinde yapılan geniş kapsamlı su kesintisi, bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. İzmir'deki 32 saatlik su kesintisi nedeniyle bazı mahallelerde kaynak suyunun aktığı çeşme başlarında yoğunluk oluştu. 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan su kesintisinin ardından Çiğli'nin Egekent Mahallesi'nde bulunan kaynaklardaki çeşme başlarında uzun kuyruklar oluştu. Çeşmenin başına bidonları ile gelen bazı vatandaşlar araç kuyruğunu görüp geri döndü.

İzmirlilerin yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıyan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP belediyelerine tepki gösterdi. CHP Genel Başkanına çağrı yapan İnan, "Sayın Özgür Özel, hırsızlar için cezaevi önlerinde gösterdiğiniz duyarlılığın küçük bir kısmını da İzmirli hemşehrilerimizin yaşadığı susuzluk sorununa gösterseniz bu şehir çok şey kazanır" dedi. İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Güzel İzmirlilerin hakkı asla bidon kuyruğunda beklemek değil, musluğundan akan temiz sudur. "İzmirliler'in hakkı bidon kuyruğunda beklemek değil. Bugün karşımıza çıkan manzara hizmet değil, CHP belediyeciliğinin iflas tablosudur. Sayın Özgür Özel, hırsızlar için cezaevi önlerinde gösterdiğiniz duyarlılığın küçük bir kısmını da İzmirli hemşehrilerimizin yaşadığı susuzluk sorununa gösterseniz bu şehir çok şey kazanır. Türkiye'nin en pahalı suyunu ödeyen İzmirliler artık bahane değil çözüm bekliyor."

İZMİRLİLERİN SU ÇİLESİ

Su almak için gelen ancak kuyruğu görünce vazgeçen vatandaşlardan Mahmut Bilgin de "Suyumuz yok. Senelerdir buradan içme suyu dolduruyorum ama hiç böyle bir şey görmedim. 30-40 araba var. Ben vazgeçtim gece 00.00'dan sonra gelebilirsem suyumu alacağım. Gece kesildi. Sabah 05.00'e kadar akmayacağını söylediler içme suyundan vazgeçtik ama lavabolarımızda da su yok" dedi.

Gökmen Özkan da "Aşırı derecede kalabalık, beklemeye kalksam yatsıya doğru sıra anca gelir. Bende vazgeçtim dönüyorum. Sular akşam 21.00'den bu yana akmıyor" diye konuştu.

'HAFTA SONU KESİLMESİ YANLIŞ'

Çesme'den suyunu doldurup dönen Çiğdem Görel ise "Gece kesilmiş ama benim haberim yoktu Sabah bir kalktım su akmıyor. Perişan haldeyiz. Lavabolar kirlendi. 5 bidon için 2 saat bekledim" ifadelerini kullandı. Ali Kaçar da "Sular dün aksam 00.00' da kesildi. Rezillik bu yaşanan" diye konuştu.

Şakir Görhan ise "1,5 saattir bekliyoruz. Herkes burada. Yazın bu durum sıkıntı oluyor özellikle hafta sonu yapılması yanlış. Günlük kesiyorlardı sabaha karşı geliyordu. Ama bu sefer 32 saat kestiler. Herkes için zorluk oldu" dedi.

'SANDALYEMLE GELDİM'

Su almaya gelen Veysel Dertli de şunları söyledi: "Sandalyeyle geldim hem temiz hava alıyorum. Ailemle 2 saattir buradayız. Bir yandan serinliyoruz. Benim daha önceden yapılmış depolarım sayesinde su sorunum yok ama annem ve kayınvalidem için geldim. Damacanaları doldurup onlara götüreceğim."

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,