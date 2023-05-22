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İzmir'de 315 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İzmir'de 315 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)-İZMİR'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 şüpheliden 315'i tutuklandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)-İZMİR'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 şüpheliden 315'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 7-20 Mayıs tarihleri arasında 195 operasyon yapıldı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 16 kilo 95 gram esrar-skunk, 2 kilo 53 gram metamfetamin, 332 kök kenevir bitkisi, 338 adet ecstasy, 11 bin 360 adet sentetik ecza, 16 adet hassas terazi, 10 adet tabanca, 4 adet tüfek, 149 adet tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 393 bin 805 TL ele geçirildi. Toplam 384 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliye sevk edilen şüphelilerden 315'i tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

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