İzmir'de 31 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 34 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde bir depo ile 2 araçta arama yaptı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 34 litre etil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde bir depo ile 2 araçta arama yaptı.
Aramada, 31 bin 34 litre etil alkol, 3 bin bidon kapağı, 1900 boş bidon, 520 sahte etiket, 2 soğutucu fan, 1 tonluk arıtma kazanı ile dolum makinesi bulundu.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel