Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de 31 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de 31 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 34 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde bir depo ile 2 araçta arama yaptı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 34 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde bir depo ile 2 araçta arama yaptı.

Aramada, 31 bin 34 litre etil alkol, 3 bin bidon kapağı, 1900 boş bidon, 520 sahte etiket, 2 soğutucu fan, 1 tonluk arıtma kazanı ile dolum makinesi bulundu.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Menemen İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title