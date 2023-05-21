İzmir'de 30 Ton Sahte Etil Alkol Ele Geçirildi
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İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda sahte etil alkol imalatı yapan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İZMİR'in Menemen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 ton etil alkol ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Menemen'de sahte etil alkol imalatı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. 1 depo ile 2 araçta yapılan aramada 31 ton 34 litre etil alkol, 3 bin bidon kapağı, 1900 adet boş etil bidonu, 520 sahte etiket, 2 soğutucu fan, 1 adet 1 tonluk arıtma kazanı, 1 çeşmeli dolum makinesi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel