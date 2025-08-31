İzmir Valisi Elban: Vatanımızı Bu Kahramanlıklara Borçluyuz

İZMİR Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda, şehit ve gazileri anıp, "Onların fedakarlıkları ve milletimizin bu kahramanlığı ve özverisi olmasa herhalde vatan dediğimiz bu güzel coğrafyada tutunma şansımız olamazdı" dedi.

İzmir Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı 103'ncü yıl dönümü kapsamında resepsiyon düzenledi. Balçova Termal Otel'de düzenlenen resepsiyona; Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kaymakamlar, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı. Vali Süleyman Elban ve eşi konuklarıyla tek tek ilgilendi. Gazi dernekleri törende Vali Elban'a çiçek verdi.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal liderliğindeki henüz taze Türk ordusu, yeni kurulmuş ordu; 30 Ağustos zaferiyle bu ilerleyişi artık perçinlemiş oldu. Ecdadımız, tarihimiz boyunca hem bu güzel vatanın vatan olması için hem de egemenliğimizin olduğu her yerde kahramanca mücadele etti. Kimisi şehitlik gibi şerefli şehadet ünvanına sahip oldu. Kimisi de gazilik gibi şerefli bir ünvana sahip oldu. Ama hepsi bu vatan için canını feda etti ya da gazilerimiz canını feda etmekten geri durmadılar. O sayededir ki bugün herkesin gıptayla baktığı bir vatana ve cumhuriyete sahibiz. Bugün biz çok rahat nefes alıyoruz. Onlar nefeslerinden vazgeçtiler. Biz bugün çok rahat yavrularımızı kucaklıyoruz. Onlar yavrularından vazgeçtiler. Biz bugün evimizde, ocağımızda huzurla oturuyoruz, huzurla yiyoruz. Onlar, evlerinden, ocaklarından, ailelerinden vazgeçtiler. Dolayısıyla onlara ne kadar şükran duysak ne kadar minnet duygularımızı ifade etsek herhalde onların yapmış olduğu bu kahramanlığa ve fedakarlığa karşı gerçek manada duygularımızı ifade etmiş olacağımızı söyleyemeyiz. Ama yine de biz onları şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Vali Elban şöyle devam etti: "Bugün de yine aynı şekilde bulunduğumuz zor coğrafya nedeniyle, insanımız vatan, devlet ve kutsal değerlerimiz için can vermeye ya da canı gibi her türlü sahip olduğu şeyden vazgeçmeye hep hazır. Onun için zaten bu vatan, bu zor coğrafya bizim vatanımız olabiliyor. Dolayısıyla onların fedakarlıkları ve milletimizin bu kahramanlığı ve özverisi olmasa herhalde vatan dediğimiz bu güzel coğrafyada tutunma şansımız olamazdı. Dolayısıyla bugün vesilesiyle onların aziz hatıralarını şükran ve minnetle yad ediyorum. Hem de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eylemiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı huzurlu bir uzun ömür diliyorum.".

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR, DHA)