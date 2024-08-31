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İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı Düzenlendi

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Kiraz ilçesinde düzenlenen fener alayı etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Vatandaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle pazar yerindeki konser alanına yürüdü. Konserde yerel sanatçılar sahne aldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Kiraz Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar, Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde Türk bayrakları ve meşalelerle pazar yerindeki konser alanına yürüdü.

Konser öncesi Kiraz Kaymakamı Habib Güneyli ile Belediye Başkanı Nasuh Coşkun konuşma yaptı.

Gecede Kirazlılı görme engelli yerel sanatçı İzlem Kaşgır ve sanatçı Fatma İşcan sahne aldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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