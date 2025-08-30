İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

İZMİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, resmi törenle kutlandı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda temsilcileri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul eden Vali Elban ve protokol üyeleri, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Bölge halkı da ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

'ZAFERİN GÜNÜMÜZE KADAR YANSIYAN ÖNEMLİ SONUÇLARI OLDU'

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende konuşan Topçu Binbaşı Halis Coşkun, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 103'üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 103 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle, yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda, eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

Coşkun konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu, bu meydandan da Ulu Önderinin liderliğinde, alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüze de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle, Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle de topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır."

