İzmir'de 3 zanlı 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ve Menemen ilçelerinde 30 düzensiz göçmeni araçlara bindirdiği tespit edilen 3 şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ve Menemen ilçelerinde 30 düzensiz göçmeni araçlara bindirdiği tespit edilen 3 şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu saha çalışmaları kapsamında, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde düzensiz göçmenlerin ormanlık alan içerisinden araçlara bindirildiği tespit edilerek bölgeye operasyon düzenlendi.

Ekipler, 30 düzensiz göçmeni işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ederken göçmenlere ait 6 can yeleği, 24 şambrel, 2 pompa, 14 yağmurluk ele geçirildi. 2 araca el konuldu.

3 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.