İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonetin sürücüsüne ev hapsi verildi - Haberler

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İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonetin sürücüsüne ev hapsi verildi

AA - Meriç Ürer - Güncel
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İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa çarpan kamyonetin sürücüsüne ev hapsi verildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü hakkında ev hapsi verildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü hakkında ev hapsi verildi.

Aydın Mahallesi'nde Umut Duymaz'a kamyonetiyle çarparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü U.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlıya ev hapsi tedbiri uygulandı.

Karabağlar ilçesinde 29 Mart'ta 35 ABC 677 plakalı kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki Umut Duymaz hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

AA / Meriç Ürer - Güncel

Karabağlar, İzmir, Aydın, Umut, Güncel, Haberler

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