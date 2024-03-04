İzmir'de 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Selçuk ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Ekiplerce, karada bulunan 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.