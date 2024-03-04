İzmir'de 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Selçuk ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce, karada bulunan 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.