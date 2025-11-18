Haberler

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu polis merkezine saldırıyla ilgili 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine yapılan ve 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Salih İşgören Polis Merkezi'ne saldırgan E.B'nin (16) pompalı tüfekle ateş açtığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ şüphelisi 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda H.K. İzmir'de, H.B. İstanbul'da yakalandı.

Şüpheli İ.A'nın ise yurt dışında olduğunun değerlendirildiği, yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam eden şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren ve DEAŞ'la bağlantısı olduğu değerlendirilen E.B. ile ilişkisinin araştırıldığı kaydedildi.

Olay

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ (29) ise tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 30 Eylül'de yaşam mücadelesini kaybederek şehit olmuştu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Saldırgan E.B, annesi A.B. ve babası N.B, "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, saldırgan E.B, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
