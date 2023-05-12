İzmir'de 3 milyar liralık dolandırıcılık operasyonu: 50 şüpheliden 49'u tutuklandı

İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda, açtıkları sahte sitelerle ağına düşürdükleri kişileri 3 milyar liraya yakın dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan 50 şüpheliden, çete lideri Harun D.'nin (60) emniyetteki ifadesinde, hesabında son 3 ayda 229 milyon TL'lik para akışı olmasına karşın, suçlamaları reddettiği belirtildi.

İZMİR merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda, açtıkları sahte sitelerle ağına düşürdükleri kişileri 3 milyar liraya yakın dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan 50 şüpheliden, çete lideri Harun D.'nin (60) emniyetteki ifadesinde, hesabında son 3 ayda 229 milyon TL'lik para akışı olmasına karşın, suçlamaları reddettiği belirtildi. Harun D.'nin dolandırıcılıktan elde edilen paranın kurulan şirketle aklandığı tespitine karşın; mağdur olduğunu, şirket kurması için kendisine 8 bin 500 TL ödeme yapıldığını ve olaylarla ilgilisinin bulunmadığını söylediği ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarını işleyenlerle ilgili çalışma yaptı. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, 4 Mayıs'ta eş zamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında toplam 220 şüpheli yakalandı. Diğer 46 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Harun D.'nin emniyetteki ifadesinde kendisinin de mağdur olduğunu, 8 bin 500 TL karşılığında şirket kurduğunu, olaylarla ilgisinin bulunmadığını söylediği kaydedildi. Buna karşın Harun D.'nin şirket hesabında son 3 ay içerisinde 229 milyon TL'lik para akışının döndüğünün tespit edildiği belirtildi.