İzmir'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde 3 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'de 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Buca ilçesinde 337 Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yunus Baran'a (42) ait dairede çıkan yangını görenler, itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binada hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
