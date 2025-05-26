İzmir'de 3 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de 3 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.K. (20) ve U.İ.Ö. (28) gözaltına alındı. Operasyon sırasında ele geçirilen çalıntı eşyalar arasında dizüstü bilgisayar, cep telefonları ve nakit para yer alıyor.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan B.K. (20) ve U.İ.Ö. (28) yakalanırken, çaldıkları çok sayıda eşya ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar kameraya yansıdı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar aldı. Bugün alınan ihbarları değerlendiren ekipler 36 mobese kamerasını inceleyerek B.K. ve U.İ.Ö. isimli iki şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 2 dizüstü bilgisayar, 3 bin 500 TL nakit para, 5 cep telefonu, 1 tablet, 6 harici bellek, 2 şarjlı matkap, 1 parfüm, 1 seyyar lamba, 1 sırt çantası, 1 arıza tespit cihazı, 1 oto teyp, 1 görüntü kayıt cihazı, 4 araç anahtarı, 1 güneş gözlüğü ve 1 araç farı ele geçirdi, 2 hırsız gözaltına alındı.

öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptığı bazı anlar da kameraya yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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