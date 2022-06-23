3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Güncel
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İzmir'in 10 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in 10 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Haziran arasında Bergama, Bornova, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı'da narkotik köpekleri ve drone kullanılan operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri, 10 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Jandarma, operasyon kapsamında 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Güncel

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