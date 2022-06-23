3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in 10 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. İzmir'in 10 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Haziran arasında Bergama, Bornova, Çeşme, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı'da narkotik köpekleri ve drone kullanılan operasyonlarda 3 bin 178 kök Hint keneviri, 10 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Jandarma, operasyon kapsamında 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Güncel Güncel Haberler

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