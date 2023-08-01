İzmir'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İzmir'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen bölgelerde vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İZMİR'de Riçhter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen bölgelerde vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Derem Dairesi verilerine göre saat 18.36'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.69 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.