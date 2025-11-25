İzmir'de 29 Kilo Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 kilo 596 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli A.O. tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 kilo 596 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir süredir takip edilen A.O, Bornova ilçesinde yakalandı.
Polis, şüphelinin yanında bulunan çantalarda 29 kilo 596 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel