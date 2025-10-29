Haberler

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkulu Bir Şekilde Kutlandı

Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Valilik resepsiyonu, 350 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş, fener alayı ve konser etkinlikleri gerçekleştirildi. Vali Elban, Cumhuriyet'in kazanımlarını vurguladı.

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İzmir Valiliğince Balçova Termal Otel'de düzenlenen resepsiyonda, Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, davetlileri karşıladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhuriyet konulu video gösterimi yapıldı.

Resepsiyona, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, protokol üyeleri, kaymakamlar, il müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

350 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş, fener alayı ve havai fişek gösterisi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında valilikce Konak Atatürk Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi, havai fişek gösterisi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen İzmir Kültür Yolu Festivali ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Haluk Levent, Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi.

Gösterilerin ardından Vali Elban, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünün İzmir'de büyük coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kutlama programları çerçevesindeki etkinlikleri değerlendiren Elban, İzmir'in hem kurtuluşun şehri olduğunu hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde kritik rol üstlendiğini ifade ederek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına geçtik. Cumhuriyet'e giden yolda çok özel bir şehirde Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Günlerdir hazırlandığımız, bugün de zirveye çıkardığımız kutlama programımızı konserle sonlandıracağız. Vatandaşlarımızın tüm etkinliklere yoğun ilgisi vardı. Cumhuriyet coşkusu İzmir'de başka." dedi.

Elban, Cumhuriyet'in Türkiye'ye kazandırdıklarına da değinerek, "Cumhuriyet'in bilim, sanayi, eğitim, kısacası sosyal hayatta milletimize kattığı çok büyük değerler var. Cumhuriyet'in kazanımları sayesinde bugün Türkiye, dünyanın önemli ekonomik güçlerinden biri haline gelmiştir. Nice Cumhuriyet bayramlarında buluşmak dileğiyle." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yaklaşık 15 gündür İzmir'in her noktasında Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığını dile getirdi.

İzmir'in kutlama etkinlikleriyle farkındalık oluşturduğuna dikkati çeken Çankırı, "Cumhuriyetimizin 102 yıl önce bize armağan edildiği günlerden bugüne kadar kazandığımız bilimsel ve teknolojik ilerlemelere, İHA ve SİHA'larımıza baktığımızda, bu başarı gerçekten takdire şayandır. Bu nedenle hepimizin Cumhuriyetimize canla başla sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
