İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde hareketli bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.