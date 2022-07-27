İzmir'de 278 Kaçak Göçmen Yakalandı İzmir'de 19-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonlarla, 278 kaçak göçmen ve 4 organizatörün yakalandığı açıklandı. İzmir'de 19-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonlarla, 278 kaçak göçmen ve 4 organizatörün yakalandığı açıklandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Seferihisar, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda; 278 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 1 minibüs, 1 otomobil, 2 kamyonet ve 1 şişme bota el konuldu. 4 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 278 kaçak göçmen ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. ANKA / Güncel İzmir İl Jandarma Komutanlığı Menemen Göçmen İzmir Güncel Haberler

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