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İzmir'de 26 bölgedeki ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı

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İzmir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, kent genelinde 26 bölgedeki ormanlık alanlara girilmesini yangın riski nedeniyle 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

İzmir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, kent genelinde 26 bölgedeki ormanlık alanlara girilmesini yangın riski nedeniyle 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada Komisyon tarafından alınan kararlar sıralandı.

Buna göre, Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere, Kırkgeçit, Karadere, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Doğanbey, Armutlu, Kurudere, Kartal, Pınarcık, Aliağa, Pınarcık, Yamanlar, Meryemana, Sarnıç ve Oğlananası orman sahalarına yetkililerden başkasının girmesinin yasaklandığı bildirildi.

Bu ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın da yasak kapsamında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlar, yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi kesecekleri kaydedildi.

Belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacakları ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecektir. Yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil numaralı telefonlara da yapılabilecektir."

Açıklamada, düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymalarının gerektiği, bu karar ve tedbirlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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