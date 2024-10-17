İzmir'de 26 Bin 600 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 26 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde 26 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yürüttükleri çalışma kapsamında şüpheliyi durdurdu.
Zanlının çantasında yapılan aramada, 26 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ilgili hakimlikçe tutuklandı.