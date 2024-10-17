Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 26 Bin 600 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de 26 Bin 600 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 26 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 26 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yürüttükleri çalışma kapsamında şüpheliyi durdurdu.

Zanlının çantasında yapılan aramada, 26 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ilgili hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Narkotik 3-sayfa Sağlık Güncel Hukuk Konak izmir Suç

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez Bankası, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı

 İsrail, Cibaliye'de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail yine sivil katliamı yaptı

 'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? 12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada kendi dişinin dökülmesi ne demek? 11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Sivas'ta okullar tatil mi? 17-18 Ekim Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Altın yükselecek mi? Merkez Bankası 17 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Rüyada adet olduğunu görmek ne demek? Rüyada kendini adet olmuş görmek ne anlama gelir? Faiz sabit kalırsa ne olur? Faizin sabit kalması borsayı nasıl etkiler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ekim ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? IMEI kayıt ücreti 2025 ne kadar olacak? Google deprem uyarısı aktifleştirme! Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır, çalışıyor mu? İOS (iPhone) deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.