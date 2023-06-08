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İzmir'de 25 düzensiz göçmeni kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı

İzmir'de 25 düzensiz göçmeni kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakaladı.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik botlardaki 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında ise tespit edilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Seferihisar Dikili İzmir Güncel Haberler

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