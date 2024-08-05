İzmir'de 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmenler kurtarıldı ve yakalandı.
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 03.00'da Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 25 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aynı gün saat 23.40'ta Çeşme ilçesi açıklarında, sahil güvenlik gemisi tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki lastik bot durduruldu ve 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.