İzmir'de 24 kilo esrarla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta 24 kilo esrarla yakalanan yaşları 15 ile 19 arasındaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, sabah saatlerinde 2109 Sokak'ta şüphe üzerine B.A. (19) ve M.S.'nin (19) üzerinde bulunduğu 34 FBV 077 plakalı motosiklet ile arkasından gelen 35 AAD 596 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Hafif ticari araçtaki P.A. (15), A.G. (19) ve H.B. (17) ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen motosikletteki B.A ile M.S. gözaltına alındı. Hafif ticari araçta yapılan aramada streç filmle sarılı 20 ayrı paket halinde toplam 4 kilo esrar ele geçirildi. Yaşı küçük 2 şüpheli Bayraklı Çocuk Büro Amirliği'ne, diğer 3 şüpheli ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.