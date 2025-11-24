Haberler

İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulandı. İl Milli Eğitim Müdürü ve İzmir Valisi'nin konuşmaları ile aday öğretmenlerin yemini dikkat çekti.

İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Sabancı Kültür Sarayı'nda devam etti.

Buradaki programa katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, öğretmenliğin adanmışlık ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin tüm öğrencilerini kendi evladı gibi gördüğünü ifade eden Elban, "Öğretmenlik, tüm şartlarda, zorluklarda bir şeyler öğretme heyecanını taşıyan ama kendi özel şartlarını, ailevi durumunu hep ikinci plana atan fedakar mesleğin adıdır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi ise öğretmenliğin duygu, ruh ve adanmışlık yönünü anlattı.

Emekli öğretmen Aydan Akın ve aday öğretmen Demet Şen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Elban, emekli öğretmen Akın'a hizmet şeref belgesi ve çiçek takdim etti. Programda, aday öğretmenler öğretmenlik yemini etti.

Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Öğretmenim" isimli gösteri sundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.