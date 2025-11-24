İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Sabancı Kültür Sarayı'nda devam etti.

Buradaki programa katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, öğretmenliğin adanmışlık ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin tüm öğrencilerini kendi evladı gibi gördüğünü ifade eden Elban, "Öğretmenlik, tüm şartlarda, zorluklarda bir şeyler öğretme heyecanını taşıyan ama kendi özel şartlarını, ailevi durumunu hep ikinci plana atan fedakar mesleğin adıdır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi ise öğretmenliğin duygu, ruh ve adanmışlık yönünü anlattı.

Emekli öğretmen Aydan Akın ve aday öğretmen Demet Şen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Elban, emekli öğretmen Akın'a hizmet şeref belgesi ve çiçek takdim etti. Programda, aday öğretmenler öğretmenlik yemini etti.

Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Öğretmenim" isimli gösteri sundu.