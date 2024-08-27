İzmir'de 24 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi

İzmir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 24 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında sünnet olan çocuklara, İzmir Klasik Otomobiller Derneğinin klasik araçlarıyla şehir turu attırıldı.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası bahçesindeki etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Manisa Şehzadeler Belediyesinin Mehteran Takımı gösteri sundu, zeybek oynandı.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emrecan, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak önceliklerinin ecdat yadigarı vakıfların emanetlerini taşımak ve onların hayırlı işlerini yerine getirmek olduğunu söyledi.

Sultan II. Bayezid Vakfının 528 yıl önce kurulduğunu anımsatan Emrecan, "Vakfın vakfiyesinde yazılan ihtiyaç sahibi çocukların sünnet ettirilmesi, onların güzel bir gün geçirmesi olan hayır şartını yerine getirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Çocuklarımıza güzel bir gün yaşatmak, güzel bir anı bırakmak adına kıyafetleri alındı, gün boyu etkinlikler gerçekleştirildi, konvoylar yapıldı, biraz sonra da hediyeleri takdim edilecek." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, çocuklara bisiklet hediye etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Kamil Köten, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik ve çok sayıda davetli katıldı.???????