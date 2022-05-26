İzmir'de 239 kişiye 434 bin TL 'kumar' cezası - Haberler

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İzmir'de 239 kişiye 434 bin TL 'kumar' cezası

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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İzmir'de 239 kişiye 434 bin TL 'kumar' cezası

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarmanın operasyonlarında, kumar oynarken yakalanan 239 kişiye, toplam 434 bin 741 TL ceza kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarmanın operasyonlarında, kumar oynarken yakalanan 239 kişiye, toplam 434 bin 741 TL ceza kesildi.

Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Egemenlik, Beşyol, Yaka ve Laka mahallelerindeki kıraathane ve depo gibi yerlerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere 21-23 Mayıs'ta operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL ceza kesti. Ö.T.  İ.A. ve A.Ç. hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Türk Lirası, Jandarma, Güncel, Haberler

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