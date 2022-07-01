İzmir'de 23 ton on numara yağ ele geçirildi - Haberler

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İzmir'de 23 ton on numara yağ ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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İzmir'de 23 ton on numara yağ ele geçirildi

İZMİR'de, polisin şüpheyle durdurduğu tankerde 23,4 ton on numara yağ ele geçirilirken, şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'de, polisin şüpheyle durdurduğu tankerde 23,4 ton on numara yağ ele geçirilirken, şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde şüphe üzerine tankeri durdurdu. Tankerdeki incelemede motor aksamına ve çevreye zararlı, 23,4 ton on numara yağ ele geçirildi. On numara yağa el koyulurken, tanker şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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