İzmir'de 23 Nisan Etkinliği: Çocuklar Dev Atatürk Portresini Boyadı

İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi Anaokulu'nda eğitim gören 120 çocuk, dev Atatürk portresini boyadı.

Bölge Adliye Mahkemesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda mahkemenin anaokulunda eğitim gören 120 çocuk, ressam Atanur Doğan tarafından dev Atatürk portresini müzik eşliğinde boyadı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değindi.

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Arapoğlu, "Çocuklarımızın heyecanları ve yüzlerindeki gülümsemeler bizim için unutulmaz bir anı oldu. Egemenliğin millete verildiği çok özel bir gün olan 23 Nisan'ı, çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Etkinliğe İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir de katıldı.