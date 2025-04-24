İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

İzmir'de 23 Nisan Etkinliği: Çocuklar Dev Atatürk Portresini Boyadı

İzmir'de 23 Nisan Etkinliği: Çocuklar Dev Atatürk Portresini Boyadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, anaokulunda eğitim gören 120 çocuk, ressam Atanur Doğan ile birlikte dev bir Atatürk portresini boyadı. Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi Anaokulu'nda eğitim gören 120 çocuk, dev Atatürk portresini boyadı.

Bölge Adliye Mahkemesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda mahkemenin anaokulunda eğitim gören 120 çocuk, ressam Atanur Doğan tarafından dev Atatürk portresini müzik eşliğinde boyadı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değindi.

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Arapoğlu, "Çocuklarımızın heyecanları ve yüzlerindeki gülümsemeler bizim için unutulmaz bir anı oldu. Egemenliğin millete verildiği çok özel bir gün olan 23 Nisan'ı, çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Etkinliğe İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir de katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.